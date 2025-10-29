Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 1.735,50 EUR.
Um 11:47 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.735,50 EUR ab. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.723,50 EUR nach. Bei 1.742,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 31.428 Stück.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2.008,00 EUR an. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 13,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 73,28 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,37 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.174,44 EUR.
Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,55 EUR je Aktie aus.
