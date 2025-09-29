Rheinmetall Aktie
Marktkap. 90,04 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Der Rüstungskonzern dürfte im dritten Jahresviertel ein Umsatz- und Gewinnwachstum ausweisen, jedoch mit einer Geschwindigkeit, die unter der für das Gesamtjahr angestrebten Rate liege, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.950,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.875,00 €
|Abst. Kursziel*:
4,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.885,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,42%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.163,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
