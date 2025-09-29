Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

12:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Der Rüstungskonzern dürfte im dritten Jahresviertel ein Umsatz- und Gewinnwachstum ausweisen, jedoch mit einer Geschwindigkeit, die unter der für das Gesamtjahr angestrebten Rate liege, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

