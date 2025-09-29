DAX 24.389 +0,0%ESt50 5.614 -0,3%MSCI World 4.327 -0,6%Top 10 Crypto 16,62 -4,5%Nas 22.766 -0,8%Bitcoin 104.140 -2,3%Euro 1,1675 -0,3%Öl 65,29 -0,4%Gold 3.975 +0,4%
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Rheinmetall Aktie

1.885,50 EUR -36,50 EUR -1,90 %
STU
Marktkap. 90,04 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

12:36 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.885,50 EUR -36,50 EUR -1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Der Rüstungskonzern dürfte im dritten Jahresviertel ein Umsatz- und Gewinnwachstum ausweisen, jedoch mit einer Geschwindigkeit, die unter der für das Gesamtjahr angestrebten Rate liege, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.950,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.875,00 €		 Abst. Kursziel*:
4,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.885,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,42%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.163,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

