Erstes Los verbucht

Rheinmetall wird bereits Anfang dieses Jahres Lynx-KF41-Schützenpanzer an die Ukraine liefern.

Ein Vertrag über die ersten fünf Gefechtsfahrzeuge sei noch im Dezember unterzeichnet worden und habe einen Auftragswert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der Rüstungskonzern in Düsseldorf mitteilte. Finanziert werde die Bestellung von Deutschland.

Wer­bung Wer­bung

Als nächster Schritt sei die Beschaffung weiterer Lose einschließlich der Produktion in der Ukraine vorgesehen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Rheinmetall-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,34 Prozent auf 1.925,50 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES