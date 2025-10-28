Deutsche Bank AG

Schaeffler Hold

13:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Industriekonzern und Autozulieferer habe die Erwartungen an das währungsbereinigte Wachstum, die Konzernmarge und den Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG