Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Marktkap. 6,59 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Industriekonzern und Autozulieferer habe die Erwartungen an das währungsbereinigte Wachstum, die Konzernmarge und den Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,09 €		 Abst. Kursziel*:
-33,66%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-33,33%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

