Schaeffler Aktie
Marktkap. 6,59 Mrd. EURDiv. Rendite 5,89%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der Industriekonzern und Autozulieferer habe die Erwartungen an das währungsbereinigte Wachstum, die Konzernmarge und den Barmittelzufluss übertroffen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Hold
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,09 €
|Abst. Kursziel*:
-33,66%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-33,33%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
