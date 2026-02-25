DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1700 -0,2%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.119 +1,3%Euro1,1803 +0,2%Öl71,27 +0,1%Gold5.189 +0,9%
Stimmung eingetrübt

GfK-Konsumklima: Erholung der Verbraucherstimmung stockt

25.02.26 08:20 Uhr
Konsumklima laut GfK schwächer - Aufwärtstrend verliert an Dynamik | finanzen.net

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich wieder etwas eingetrübt.

Der von GfK und NIM ermittelte Konsumklima-Indikator prognostiziert für März im Vergleich zum Vormonat einen leichten Rückgang um 0,5 Zähler auf minus 24,7 Punkte. Damit gerät die jüngste Erholung ins Stocken, nachdem der Wert für den Vormonat auf minus 24,2 (bisher: minus 24,1) Punkte revidiert wurde. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 23,0 erwartet. Belastet wird die Entwicklung vor allem durch eine weiter steigende Sparneigung, die leichte Zuwächse bei den Einkommenserwartungen zunichtemacht.

"Mit dem leichten Rückgang kann das Konsumklima nicht an die Aufhellung im letzten Monat anknüpfen", erklärte Rolf Bürkl, Head of Consumer Climate beim NIM. "Es zeigt sich weiterhin die Tendenz, dass steigende Einkommen aus Vorsichtsmotiven lieber gespart als konsumiert werden." Auch wenn sich die Wirtschaft leicht belebe, blieben die Konsumenten skeptisch; geopolitische Spannungen sowie Unsicherheiten in der Sozialpolitik dürften die Sparneigung vorerst hochhalten.

Die Einkommenserwartungen verzeichnen zwar den zweiten Monat in Folge ein Plus, das Wachstum fällt jedoch moderat aus: Der Indikator stieg um 1,2 Zähler auf 6,3 Punkte. Trotz dieser leichten Verbesserung bei den Finanzaussichten schlägt sich dies nicht in Konsumfreude nieder.

Stattdessen trübte sich die Anschaffungsneigung deutlich ein. Der Indikator fiel um 5,3 Zähler auf minus 9,3 Punkte und bleibt damit zurückhaltend. Spiegelbildlich dazu legte die Sparneigung weiter zu: Sie kletterte um einen Punkt auf 18,9 Zähler - ein neuer Höchststand seit der Finanzkrise 2008. Als Gründe für die Zurückhaltung nennen Verbraucher anhaltend hohe Preise und wirtschaftliche Unsicherheit, zumal die Inflationsrate im Januar 2026 wieder auf 2,1 Prozent gestiegen ist.

Auch der Blick auf die Gesamtwirtschaft fällt wieder etwas vorsichtiger aus. Die Konjunkturerwartung gab um 2,3 Zähler nach und liegt nun bei 4,3 Punkten. Trotz des Rückgangs blicken die Verbraucher aber weiterhin verhalten optimistisch in die Zukunft, da sich der Indikator weiterhin im positiven Bereich hält.

DJG/apo/mgo

DOW JONES

Bildquellen: GfK