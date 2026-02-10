DAX24.940 -0,3%Est506.057 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -4,3%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.778 -1,9%Euro1,1889 -0,2%Öl69,41 +0,4%Gold5.045 -0,3%
"Hochkarätige Person"

Trump: US-Wirtschaft könnte mit Warsh als Fed-Chef zweistellig Prozent wachsen

10.02.26 12:51 Uhr
Die US-Wirtschaft könnte unter der Führung von Kevin Warsh bei der Federal Reserve nach Ansicht von Präsident Donald Trump um mindestens 15 Prozent wachsen.

"Er ist eine wirklich hochkarätige Person", sagte Trump in einem Interview mit Fox Business. "Wenn er den Job macht, zu dem er fähig ist, können wir um 15 Prozent wachsen, ich denke, mehr als das."

Die Weltbank prognostiziert, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um 2,2 Prozent wachsen und sich das Wachstum 2027 auf 1,9 Prozent verlangsamen wird.

Trump sagte, Warsh sei 2017 seine zweite Wahl gewesen, als er stattdessen Jerome Powell für die Leitung der Fed nominierte. Er sagte Fox Business, die Entscheidung sei ein "großer Fehler" gewesen.

Von Ed Ballard

DOW JONES

Bildquellen: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images, Andrew Harrer/Pool/Getty Images