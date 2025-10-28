DAX 24.231 -0,2%ESt50 5.719 +0,3%MSCI World 4.436 +0,2%Top 10 Crypto 15,42 +2,8%Nas 23.980 +0,6%Bitcoin 97.102 +0,2%Euro 1,1636 -0,1%Öl 64,65 +0,3%Gold 4.005 +1,7%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street startet fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Boeing Aktie

Boeing Aktien-Sparplan
193,58 EUR +1,96 EUR +1,02 %
STU
217,51 USD -5,83 USD -2,61 %
BTT
Marktkap. 145,22 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Verschiebung der Auslieferung des Großraumjets 777X werde wohl teurer als die Anleger erwartet hätten, schrieb Ken Herbert am Mittwoch. Der bessere Barmittelzufluss bedeute aber eine gewisse Linderung./rob/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 223,33		 Abst. Kursziel*:
11,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 217,51		 Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 259,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

