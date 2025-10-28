Boeing Aktie
Marktkap. 145,22 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Verschiebung der Auslieferung des Großraumjets 777X werde wohl teurer als die Anleger erwartet hätten, schrieb Ken Herbert am Mittwoch. Der bessere Barmittelzufluss bedeute aber eine gewisse Linderung./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 223,33
|Abst. Kursziel*:
11,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 217,51
|Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 259,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|14:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|15.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital