CANCOM Aktie

24,85 EUR
STU
Marktkap. 787,88 Mio. EUR

KGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910

ISIN DE0005419105

Symbol CCCMF

Deutsche Bank AG

CANCOM SE Buy

13:06 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
24,85 EUR
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Noch sei das Licht am Ende des Tunnels nicht zu sehen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des IT-Dienstleisters Mitte November. Die Bilanz dürfte von weiteren Umstrukturierungskosten getrübt sein./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,65 €		 Abst. Kursziel*:
41,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

