CANCOM Aktie
Marktkap. 787,88 Mio. EURKGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Noch sei das Licht am Ende des Tunnels nicht zu sehen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des IT-Dienstleisters Mitte November. Die Bilanz dürfte von weiteren Umstrukturierungskosten getrübt sein./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,65 €
|Abst. Kursziel*:
41,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CANCOM SE
|28.08.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
