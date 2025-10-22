DAX 24.130 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.433 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.967 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1647 +0,0%Öl 65,23 +1,2%Gold 4.009 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite! Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
165,60 EUR -17,85 EUR -9,73 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 32,92 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

UBS AG

adidas Buy

12:01 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
165,60 EUR -17,85 EUR -9,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Die detaillierten Quartalsergebnisse hätten die Markendynamik bestätigt, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden die regionalen Entwicklungen sowie aktuelle Geschäftssignale aus der Telefonkonferenz./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
274,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
178,40 €		 Abst. Kursziel*:
53,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
165,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,46%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
240,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

12:41 adidas Outperform Bernstein Research
12:01 adidas Buy UBS AG
11:31 adidas Outperform RBC Capital Markets
10:11 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Endgültige Zahlen adidas-Aktie dreht dennoch ins Minus: Gewinn zieht an und untermauert angehobenen Gewinnausblick adidas-Aktie dreht dennoch ins Minus: Gewinn zieht an und untermauert angehobenen Gewinnausblick
finanzen.net adidas Aktie News: adidas fällt am Mittwochnachmittag tief
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt nachmittags zurück
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Adidas weiten Minus aus - Telefonkonferenz macht nervös
finanzen.net Bernstein Research beurteilt adidas-Aktie mit Outperform
dpa-afx ROUNDUP: Adidas bekommt Zölle besser in den Griff
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittwochmittag zwischen den Vorzeichen
Business Times Adidas sees 120-million-euro Trump tariff hit
RTE.ie Adidas sales growth slows in North America as tariffs hit
Zacks NIKE vs. adidas: Which Stock Leads the Global Sportswear Race?
Financial Times Adidas raises profit target as retro trainer boom boosts earnings
EQS Group EQS-Adhoc: adidas reports strong third quarter results and increases its full-year outlook
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Wolverine World Wide, Steven Madden and Adidas
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Alexandra Walter, The spouse of a Supervisory Board member participates in the adidas employee stock purchase plan. In this context, she has agreed with adidas AG to invest a ...
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen