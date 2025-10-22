adidas Aktie
Marktkap. 32,92 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Die detaillierten Quartalsergebnisse hätten die Markendynamik bestätigt, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden die regionalen Entwicklungen sowie aktuelle Geschäftssignale aus der Telefonkonferenz./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
274,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
178,40 €
|Abst. Kursziel*:
53,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
165,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,46%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
240,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|12:41
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|adidas Buy
|UBS AG
|11:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
