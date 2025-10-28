Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. In den Bereichen Vehicle Mobility Solutions (VMS) sowie Marine & Industrie (M&I) dürfte es trotz Gegenwinds stark gelaufen sein, schrieb Christophe Menard in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Rüstungsunternehmens Mitte November./ag/edh

