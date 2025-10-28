DAX 24.231 -0,2%ESt50 5.719 +0,3%MSCI World 4.436 +0,2%Top 10 Crypto 15,42 +2,8%Nas 23.980 +0,6%Bitcoin 97.102 +0,2%Euro 1,1636 -0,1%Öl 64,65 +0,3%Gold 4.005 +1,7%
Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
RENK Aktie

65,35 EUR -1,26 EUR -1,89 %
STU
Marktkap. 6,68 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

Deutsche Bank AG

RENK Buy

13:16 Uhr
RENK Buy
RENK
65,35 EUR -1,26 EUR -1,89%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. In den Bereichen Vehicle Mobility Solutions (VMS) sowie Marine & Industrie (M&I) dürfte es trotz Gegenwinds stark gelaufen sein, schrieb Christophe Menard in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Rüstungsunternehmens Mitte November./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,06 €		 Abst. Kursziel*:
13,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,77%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

13:16 RENK Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

