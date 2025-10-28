DAX 24.286 +0,0%ESt50 5.730 +0,5%MSCI World 4.426 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1641 -0,1%Öl 64,50 +0,1%Gold 4.025 +2,2%
Symrise Aktie

Symrise
75,78 EUR -0,90 EUR -1,17 %
STU
Marktkap. 10,72 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

UBS AG

Symrise Buy

12:36 Uhr
Symrise Buy
Symrise AG
75,78 EUR -0,90 EUR -1,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Aus zwei Richtungen normalisiere sich der Gegenwind, aus einer anderen werde er spürbarer, schrieb Charles Eden am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Aromenherstellers. Besser schlügen sich demnach die Bereiche Sonnenschutz und Tiernahrung, weniger gut Aroma Molecules./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,22 €		 Abst. Kursziel*:
31,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,64%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Symrise AG zu myNews hinzufügen