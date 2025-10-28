Symrise Aktie
Marktkap. 10,72 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Aus zwei Richtungen normalisiere sich der Gegenwind, aus einer anderen werde er spürbarer, schrieb Charles Eden am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Aromenherstellers. Besser schlügen sich demnach die Bereiche Sonnenschutz und Tiernahrung, weniger gut Aroma Molecules./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 18:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,22 €
|Abst. Kursziel*:
31,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,64%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Symrise Buy
|UBS AG
|08:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Symrise Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)