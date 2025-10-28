Novartis Aktie
Marktkap. 202,72 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Auf den zweiten Blick seien die Quartalsergebnisse trotz der Enttäuschung bei Umsatz und Ergebnis (Core EPS) von hoher Qualität, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in einer Nachbetrachtung. Denn die Wachstumstreiber des Pharmakonzerns - Kesimpta, Kisqali und Scemblix - hätten die Erwartungen allesamt übertroffen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
97,86 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,92%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
97,81 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,87%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
