SAFRAN Aktie
Marktkap. 127,96 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran von 332 auf 349 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Robert Czerwensky verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Rüstungskonzern mit der Vorlage seiner Umsatzzahlen den Ausblick angehoben habe. Der bessere Ausblick sei ein Zeichen der Stärke, da auch erwartete Zusatzkosten aus den US-Zöllen berücksichtigt worden seien. Er habe nun seine Schätzungen erhöht./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Kaufen
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
304,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
304,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
336,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|14:11
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:11
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG