Boeing Aktie
Marktkap. 145,22 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 287 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Harned verwies mit Blick auf die vorgelegten Quartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf die Belastungen des Flugzeugbauers durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, den positiven Cashflow und dass es zu keinem Lagerabbau gekommen sei. Er konzentriere sich nun auf die avisierte Steigerung der Produktionsraten, so Harned./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 287,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 217,70
|Abst. Kursziel*:
31,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 215,99
|Abst. Kursziel aktuell:
32,88%
|
Analyst Name:
Douglas Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 264,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|15:56
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:46
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|14:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital