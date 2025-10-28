DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite! Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
193,58 EUR +1,96 EUR +1,02 %
STU
215,99 USD -7,35 USD -3,29 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 145,22 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

Bernstein Research

Boeing Outperform

15:46 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
193,58 EUR 1,96 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 287 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Harned verwies mit Blick auf die vorgelegten Quartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung auf die Belastungen des Flugzeugbauers durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, den positiven Cashflow und dass es zu keinem Lagerabbau gekommen sei. Er konzentriere sich nun auf die avisierte Steigerung der Produktionsraten, so Harned./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 13:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 287,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 217,70		 Abst. Kursziel*:
31,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 215,99		 Abst. Kursziel aktuell:
32,88%
Analyst Name:
Douglas Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 264,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

15:56 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15:46 Boeing Outperform Bernstein Research
14:36 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Weiterer Milliardenverlust Boeing-Aktie schwächer: Auslieferung von Großraumjet 777X wird verschoben Boeing-Aktie schwächer: Auslieferung von Großraumjet 777X wird verschoben
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing verliert am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
dpa-afx ROUNDUP: Boeings Großraumjet 777X kommt noch später - weiterer Milliardenverlust
finanzen.net Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Boeing Aktie News: Anleger greifen bei Boeing am Dienstagabend zu
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones mittags freundlich
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
Zacks Boeing (BA) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
New York Times Boeing Reports Bigger Quarterly Loss but Sales Improved
Zacks Boeing (BA) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
Business Times Boeing reports US$5.4b loss on large hit from 777X aircraft delays
Financial Times Boeing takes $5bn hit on delays to new 777X jet
Benzinga Boeing Fails To Break Ongoing Strike As Workers Reject Contract Offer: &#39;Time...To Stop Cheating...&#39;
Business Times Striking Boeing defence workers reject contract offer for fourth time
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen