Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 57,02 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34,50 Euro belassen. Das Geldhaus habe Rekordkennziffern vorgelegt und sei auf gutem Weg, das Kapitalrenditeziel für 2025 zu erreichen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2028 mit einem durchschnittlichen jährlichen prozentual zweistelligen Ergebniswachstum und hält die Aktie für attraktiv bewertet./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Kaufen
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
30,78 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
31,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
