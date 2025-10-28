DAX 24.123 -0,6%ESt50 5.703 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,19 +1,2%Nas 23.967 +0,6%Bitcoin 95.396 -1,6%Euro 1,1659 +0,1%Öl 65,09 +1,0%Gold 3.993 +1,3%
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch
Ausblick: Alphabet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
Deutsche Bank Aktie

31,08 EUR +1,47 EUR +4,96 %
STU
36,23 USD +1,72 USD +4,97 %
BTT
Marktkap. 57,02 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

DZ BANK

Deutsche Bank Kaufen

16:51 Uhr
Deutsche Bank Kaufen
Deutsche Bank AG
31,08 EUR 1,47 EUR 4,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34,50 Euro belassen. Das Geldhaus habe Rekordkennziffern vorgelegt und sei auf gutem Weg, das Kapitalrenditeziel für 2025 zu erreichen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2028 mit einem durchschnittlichen jährlichen prozentual zweistelligen Ergebniswachstum und hält die Aktie für attraktiv bewertet./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
30,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
31,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

16:51 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
14:11 Deutsche Bank Buy UBS AG
11:41 Deutsche Bank Hold Warburg Research
10:11 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Papier unter der Lupe Deutsche Bank-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Bank-Aktie Deutsche Bank-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Bank-Aktie
TraderFox Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
finanzen.net Deutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt nachmittags zurück
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net UBS AG bescheinigt Buy für Deutsche Bank-Aktie
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittwochmittag zwischen den Vorzeichen
Cointelegraph Crypto ETP season? Safello, Deutsche Bank to launch first TAO ETP on SIX Swiss Exchange
Financial Times Deutsche Bank reports record third-quarter profits as trading booms
RTE.ie Deutsche Bank posts surprise rise in quarterly profit
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
Zacks Analysts Estimate Deutsche Bank (DB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
