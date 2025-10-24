Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Umsatzerwartungen solide übertroffen, schrieb Justin Forsythe am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Der Ausblick auf 2026 sei erwartungsgemäß./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt: Buy
Buy
|Kurs*:
1.579,00 €
Abst. Kursziel*: 26,66%
26,66%
Rating vorher: Buy
Buy
|Kurs aktuell:
1.563,40 €
Abst. Kursziel aktuell: 27,93%
27,93%
|
Analyst Name:
Justin Forsythe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.939,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|14:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
