DAX 24.231 -0,2%ESt50 5.719 +0,3%MSCI World 4.436 +0,2%Top 10 Crypto 15,42 +2,8%Nas 23.980 +0,6%Bitcoin 97.102 +0,2%Euro 1,1636 -0,1%Öl 64,65 +0,3%Gold 4.005 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Beyond Meat A2N7XQ Tesla A1CX3T Nokia 870737 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street startet fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.563,40 EUR +111,40 EUR +7,67 %
STU
1.446,73 CHF +109,25 CHF +8,17 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,67 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

14:11 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.563,40 EUR 111,40 EUR 7,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsabwickler habe die Umsatzerwartungen solide übertroffen, schrieb Justin Forsythe am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Der Ausblick auf 2026 sei erwartungsgemäß./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.579,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.563,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,93%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.939,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

14:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
10:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Solides Ergebnis Adyen-Aktie mit kräftigem Kurssprung: Zahlungsdienstleister wächst etwas stärker als erwartet Adyen-Aktie mit kräftigem Kurssprung: Zahlungsdienstleister wächst etwas stärker als erwartet
Dow Jones Zahlungsdienstleister Adyen wächst kräftig - Aktie steigt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen nach Umsatzzahlen auf Erholungskurs
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht
HSBC Adyen - Welcher Zündfunke jetzt noch fehlt
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen