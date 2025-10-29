Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 1.747,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 1.747,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.748,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.742,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.819 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Gewinne von 14,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 276,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,37 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.174,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,55 EUR je Rheinmetall-Aktie.

