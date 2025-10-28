DAX 24.277 +0,0%ESt50 5.730 +0,4%MSCI World 4.427 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1643 -0,1%Öl 64,57 +0,2%Gold 4.027 +2,2%
Merck Aktie

113,85 EUR +0,45 EUR +0,40 %
Marktkap. 49,35 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Deutsche Bank AG

Merck Buy

13:11 Uhr
Merck Buy
Merck KGaA
113,85 EUR 0,45 EUR 0,40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 127 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit mauen Quartalsergebnissen der Darmstädter. Die Jahresziele dürften sie aber bestätigen, schrieb er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
127,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
113,50 €		 Abst. Kursziel*:
11,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

