DAX 24.231 -0,2%ESt50 5.719 +0,3%MSCI World 4.436 +0,2%Top 10 Crypto 15,42 +2,8%Nas 23.980 +0,6%Bitcoin 97.102 +0,2%Euro 1,1636 -0,1%Öl 64,65 +0,3%Gold 4.005 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Beyond Meat A2N7XQ Tesla A1CX3T Nokia 870737 Microsoft 870747 BASF BASF11 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HSBC Aktie

Kaufen
Verkaufen
HSBC Aktien-Sparplan
12,10 EUR +0,18 EUR +1,51 %
STU
11,11 CHF +0,20 CHF +1,80 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 205,38 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 923893

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBCYF

Deutsche Bank AG

HSBC Hold

13:16 Uhr
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
12,10 EUR 0,18 EUR 1,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse der britischen Großbank hätten dank starker Erträge die Erwartungen getoppt, schrieb Robert Noble in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Hold

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,64 £		 Abst. Kursziel*:
-10,67%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Noble 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,38 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

13:16 HSBC Hold Deutsche Bank AG
08:01 HSBC Overweight Barclays Capital
28.10.25 HSBC Neutral UBS AG
28.10.25 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.25 HSBC Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net Gerichtsverfahren HSBC-Aktie dennoch höher: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage senkt Gewinn HSBC-Aktie dennoch höher: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage senkt Gewinn
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net HSBC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 fester
finanzen.net Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 fällt zurück
Business Times HSBC brings startup-focused Innovation Banking to Singapore, allocates US$1.5 billion to finance high-growth companies
Zacks HSBC Q3 Pre-Tax Earnings Decline Y/Y on Higher ECL, Expenses
RTE.ie HSBC third-quarter profit slides on Madoff charges
Business Times HSBC is bullish on 2025 despite hit from Madoff provision
Financial Times HSBC warns on wider risks from private credit blow-ups
Zacks HSBC Set to Announce Q3 Earnings: Here's What to Expect
Financial Times HSBC expects $1.1bn hit from legal fight over Madoff’s Ponzi scheme
Business Times HSBC to book US$1.1 billion provision after Luxembourg court ruling in Madoff case
RSS Feed
HSBC Holdings plc zu myNews hinzufügen