Merck Aktie
Marktkap. 49,35 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde dem Wachstumspotenzial der Darmstädter nicht gerecht, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das dritte Quartal enthalte im Pharmabereich erstmals die Springworks-Wirkstoffe Ogsiveo und Gomekli./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
113,80 €
|Abst. Kursziel*:
31,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
114,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,95%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
