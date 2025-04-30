DAX 24.277 +0,0%ESt50 5.730 +0,4%MSCI World 4.427 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1641 -0,1%Öl 64,57 +0,2%Gold 4.027 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Nokia 870737 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ORBIS Aktie

Kaufen
Verkaufen
ORBIS Aktien-Sparplan
5,85 EUR +0,05 EUR +0,86 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 56,03 Mio. EUR

KGV 13,62 Div. Rendite 1,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 522877

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005228779

GSC Research GmbH

ORBIS Kaufen

12:19 Uhr
ORBIS Kaufen
Aktie in diesem Artikel
ORBIS AG
5,85 EUR 0,05 EUR 0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Auslandsumsatz um gut 20 Prozent gesteigert, während die Erlöse im Inland zurückgingen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt jedoch das positive Rating.
Nach Analystenaussage steuere das Ausland knapp zwei Drittel des Ergebnisses auf EBIT-Ebene bei. Dementsprechend solle das dortige Angebot auch in Zukunft ausgeweitet werden. Bestimmendes Thema werde in den kommenden Jahren die Digitalisierung bleiben. Erfreulicherweise habe sich ORBIS in diesem Bereich bereits frühzeitig hervorragend positioniert. Die wirtschaftliche Krisensituation in Deutschland und Europa könne sich jedoch bedingt durch kundenseitige Projektverschiebungen oder Verzögerungen auch negativ auf ORBIS auswirken. Allerdings erachte der Analyst dies allenfalls als ein temporäres Problem. Jedoch sehe er angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2025 Belastungen auf die Gesellschaft zukommen. Eine wichtige Voraussetzung für weiteres Wachstum in der Zukunft sei außerdem die ausreichende Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Durch den harten Wettbewerb um qualifizierte Köpfe falle hier entsprechender Aufwand an. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 9,10 Euro (zuvor: 11,20 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2025, 12:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 29.10.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102483
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ORBIS Kaufen

Unternehmen:
ORBIS AG		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
9,10 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
5,80 €		 Abst. Kursziel*:
56,90%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
5,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,56%
Analyst Name:
Thorsten Renner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ORBIS AG

12:19 ORBIS Kaufen GSC Research GmbH
30.04.25 ORBIS Kaufen GSC Research GmbH
10.11.24 ORBIS Kaufen GSC Research GmbH
24.04.24 ORBIS Kaufen GSC Research GmbH
10.10.23 ORBIS Kaufen GSC Research GmbH
mehr Analysen

Nachrichten zu ORBIS AG

StockXperts ORBIS: Internationalisierung zahlt sich aus ORBIS: Internationalisierung zahlt sich aus
Aktien-Global ORBIS: Internationalisierung zahlt sich aus
Aktien-Global ORBIS: Starke Entwicklung im Ausland
Aktien-Global ORBIS: Externes Wachstum erwartet
RSS Feed
ORBIS AG zu myNews hinzufügen