12:19 Uhr

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) mit 132,2 Mio. Euro einen stabilen Umsatz erzielt und den Jahresüberschuss auf 4,7 Mio. Euro (GJ 2023: 3,7 Mio. Euro) sogar gesteigert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das Unternehmen in einem schwierigen Umfeld sehr wacker geschlagen und nach einer deutlich schwächeren ersten Jahreshälfte das Vorjahresniveau noch erreicht. In den kommenden Jahren bleibe die Digitalisierung der Prozesse das weiterhin bestimmende Thema in den Firmen. Die derzeitige Unsicherheit an den Märkten könne hier jedoch zu Verschiebungen führen. Um künftig wachsen zu können, benötige die Gesellschaft qualifiziertes Personal. Da die Gewinnung einzelner Mitarbeiter durchaus mit erheblichen Kosten verbunden sein könne, biete sich angesichts der gut gefüllten Kriegskasse externes Wachstum an. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 11,20 Euro (zuvor: 9,40 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.04.2025, 12:05 Uhr)



