DAX vor neuem Rekord? -- Asiens Börsen freundlich -- NVIDIA übertrifft Erwartungen -- US-Gericht erklärt Trumps Zölle für rechtswidrig -- GSK, Bilfinger im Fokus

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag mit einem neuen Rekordhoch erwartet.

Der DAX soll am Donnerstag seine Bestmarke reißen.

Der TecDAX wird ebenfalls freundlich erwartet.

Der DAX könnte am Donnerstag dank starker Quartalszahlen des US-Chipherstellers NVIDIA und einer überraschenden Entwicklung im US-Handelsstreit neue Rekordmarken erreichen. Ein Gerichtsurteil stellt die Zollpolitik von Präsident Donald Trump infrage, die zuletzt für Verunsicherung an den Märkten gesorgt hatte. "Der König der Künstlichen Intelligenz hat trotz Handelskonflikts geliefert", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management laut dpa-AFX.

