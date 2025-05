UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy

Analyse im Blick

Die Infineon-Aktie wurde von UBS AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, im Geschäft mit der Automobilindustrie deute sich bei Halbleitern trotz der gegenwärtigen Konjunkturrisiken ein Aufschwung an. Frühindikatoren seien ein Indiz dafür, dass in diesem Jahr der Wendepunkt liege. Er bekräftigt seine positive Haltung, was analoge Chips betrifft. Infineon bleibe daher einer der von ihm bevorzugten Chipwerte.

Die Infineon-Aktie bewegte sich um 10:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 34,67 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,26 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 454.202 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 11,4 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Infineon am 05.08.2025 präsentieren.

