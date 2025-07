Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittwochvormittag südwärts

So entwickelt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 36,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 36,26 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 36,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 754.117 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,74 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 23,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 56,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,98 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 08.05.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,13 Prozent zurück. Hier wurden 3,59 Mrd. EUR gegenüber 3,63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 05.08.2025 gerechnet. Infineon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

NXP Semiconductors-Bilanz: Aktie knickt ein und zieht Infineon und ASML mit - Jahresvergleichszahlen im Fokus

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Infineon verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel