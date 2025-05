DAX aktuell

Nach der Erholung nach dem jüngsten Zollschock ging es für den DAX weiter bergauf. Es reichte dem deutschen Leitindex sogar für neue Bestmarken.

Zum Handelsstart ging es moderate 0,11 Prozent auf 24.054,16 Punkte bergauf. Im Verlauf baute der DAX seine Gewinne aus und markierte bei 24.300,97 Zählern einen neuen Rekordstand. Anschließend rutschte er wieder unter die 24.300-Punkte-Marke, hielt sich aber dennoch klar in der Gewinnzone. Er beendete sie Sitzung 0,83 Prozent höher bei 24.226,49 Punkten und damit auf einem neuen Rekordschlussstand.

USA bleiben nach Zoll-Hin-und-Her weiter im Fokus

Anleger blickten erwartungsvoll auf die US-Aktienmärkte, die am Vorabend feiertagsbedingt geschlossen waren. Dort ging es am Dienstag weit nach oben, was auch den Aktien in Europa wieder Rückenwind verlieh.

"Zuckerbrot und Peitsche verteilt der US-Präsident der Europäischen Union und folgt dabei seinem Verhandlungsmuster", sagte ActivTrades-Experte Frank Sohlleder. "Den harten Ankündigungen von 50 Prozent Zoll räumte der US-Präsident wenig später wieder Möglichkeiten ein, einen Deal abzuschließen."

Rüstungswerte stärken weiter deutschen Aktienmarkt

Weiter im Fokus blieb auch, dass im Ukraine-Krieg keine Friedenslösung in Sicht ist. Während unter den Nato-Staaten die Ausweitung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) diskutiert wird, ging die Rekordrally bei Rüstungswerten weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kündigte die Aufhebung der Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen gegen russisches Territorium an.

Zinssenkungen durch die EZB voraus?

Der Stimmung zuträglich war außerdem die Zinssenkungsfantasie. Die französische Inflation hat sich im Mai stärker als erwartet abgekühlt, was den Weg für eine weitere Zinssenkung der EZB im nächsten Monat ebnen könnte. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex gemessene Jahresteuerung sank auf 0,6 (Vormonat: 0,9) Prozent.

So hat auch EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau angedeutet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen in der nächsten Woche senken dürfte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires