Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. Der DAX wird am Donnerstag mit einem neuen Rekordhoch erwartet

Der DAX soll am Donnerstag seine Bestmarke reißen.

Der TecDAX wird ebenfalls freundlich erwartet.

2. Die asiatischen Börsen setzen am Donnerstag zu einer kleinen Erleichterungsrally an

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,82 Prozent auf 38.407,33 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,77 Prozent höher bei 3.365,54 Zählern.

In Hongkong steigt der Hang Seng zeitweise um 1,08 Prozent auf 23.509,44 Stellen (MEZ: 08:00).

3. US-Gericht erklärt Trumps weitreichende Zölle für rechtswidrig - Juristischer Streit erwartet

Ein US-Bundesgericht hat die weitreichenden Zölle von Präsident Trump, die unter Berufung auf ein Notstandsgesetz verhängt wurden, für unrechtmäßig erklärt.

4. NVIDIA-Aktie legt zu: NVIDIA kann selbst die höchsten Erwartungen übertreffen

Die Berichtssaison endet mit einem großen Knall: Der KI-Riese NVIDIA hat seine Bücher geöffnet. So kamen die Zahlen am Markt an.

5. SAP-Konkurrent Salesforce verdient mehr als erwartet - Salesforce-Aktie fester

Für Salesforce-Anleger wurde es am Mittwoch nachbörslich spannend: Der SAP-Konkurrent hat über seine Geschäftentwicklung zum Jahresstart Bilanz gezogen.

6. C3.ai-Aktie hebt nach überzeugenden Zahlen ab - Erwartungen deutlich übertroffen

Mit C3.ai veröffentlichte am Mittwochabend ein weiterer Vertreter der aktuellen Boombranche KI seine Quartalsbilanz. So liefen die Geschäfte.

7. Musk zieht sich aus Washington zurück

Die Zeit von Tech-Milliardär Elon Musk in Washington ist abgelaufen.

8. Heidelberg Materials-Aktie schwächer: Großaktionär Spohn verkauft Aktien

Der Heidelberg Materials-Großaktionär Spohn Cement Beteiligungen hat Kreisen zufolge 1,5 Millionen Aktien des Baustoffkonzerns verkauft.

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 65,75 US-Dollar und damit 85 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 90 Cent auf 62,74 Dollar.

10. Euro weitet Verluste aus

Der Euro hat am Donnerstagmorgen weiter nachgegeben und damit den Wochenverlust ausgeweitet. Im frühen Handel kostete der Euro 1,1247 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.