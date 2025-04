Großes Potenzial

Am 9. Juni startet die WWDC 2025, und Apple-Fans dürfen sich auf spannende Neuerungen freuen. Besonders iPhone-Nutzer warten gespannt auf iOS 19, das ein umfassendes Design-Update und neue KI-Features mitbringen soll. Welche Highlights noch erwartet werden.

• Apple WWDC 2025 vom 9. bis zum 13. Juni 2025

• Neuerungen bei Betriebssystemen, besonders iOS 19 im Fokus

• Erweiterte KI-Funktionen zu erwarten?



Wer­bung Wer­bung

Der iKonzern Apple hat mittlerweile offiziell angekündigt, dass seine große Entwicklerkonferenz in Cupertino, die Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, vom 9. bis zum 13. Juni stattfinden wird. Die Veranstaltung wird hauptsächlich online abgehalten und ist für alle Entwickler kostenlos zugänglich. "Wir freuen uns sehr, ein weiteres fantastisches Jahr mit unserer globalen Entwickler-Community auf dieser WWDC feiern zu können. Wir können es kaum erwarten, die neuesten Tools und Technologien zu teilen, die Entwickler zu stärken und ihnen helfen werden, weiterhin innovativ zu sein", wird Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple, in der Ankündigung des Events zitiert.

Besonderes Auftakt-Event im Apple Park

Am Eröffnungstag, dem 9. Juni, wird es jedoch ein besonderes Event, die alljährliche Keynote, im Apple Park geben, zu dem ausgewählte Entwickler und Studenten eingeladen werden, wie der Konzern kürzlich bekanntgab. "Als Teil von Apples kontinuierlichem Engagement, Entwickler:innen bei der Verbesserung ihrer Apps und Spiele zu unterstützen, wird die Veranstaltung auch einen einzigartigen Zugang zu Expert:innen von Apple sowie Einblicke in neue Technologie, Frameworks und Funktionen bieten", heißt es dazu in der Ankündigung des Tech-Giganten. Wer am speziellen Event im Apple Park teilnehmen möchte, kann sich bis zum 2. April abends für eine Teilnahme bewerben. Berechtigt sind Mitglieder des Apple Developer Programms, des Apple Developer Enterprise Programms sowie Gewinner der Swift Student Challenge der Jahre 2023 bis 2025. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, werden die Keynote und andere Sessions online übertragen. Weitere Informationen und Updates zur WWDC25 werden über die Apple Developer App und die offizielle WWDC25-Website bereitgestellt.

Wer­bung Wer­bung

Welche Neuerungen sind zu erwarten?

Die WWDC ist traditionell der Zeitpunkt, an dem Apple bedeutende Software-Updates und gelegentlich auch neue Hardware ankündigt. In diesem Jahr könnten neben den erwarteten Software-Neuerungen auch Hardware-Ankündigungen erfolgen, obwohl hierzu noch keine konkreten Informationen vorliegen.

Während der WWDC25 wird Apple voraussichtlich die neuesten Updates für seine Betriebssysteme vorstellen, darunter iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 und tvOS. Besonders iOS 19 wird mit Spannung erwartet, da es Berichten zufolge ein umfassendes Design-Update mit sich bringen soll. Dieses Update könnte unter anderem abgerundete App-Icons und eine überarbeitete Kamera-App im Stil von Vision Pro beinhalten, wie etwa Notebookcheck.com berichtete. Leaker Jon Prosser zeigte kürzlich auf seinem YouTube-Kanal FrontPageTech, wie das neue Design aussehen könnte. Der generelle Aufbau der Benutzeroberfläche (UI) dürfte sich demnach nicht allzu stark ändern, zugleich wird aber eine deutliche Veränderung am Look der Benutzeroberfläche erwartet. Bloomberg-Redakteur Mark Gurman zufolge dürfte sich der iKonzern dabei an der UI von Vision Pro orientieren.

Wer­bung Wer­bung

Einladungsgrafik mit ersten Hinweisen?

Oftmals verbirgt Apple erste Hinweise auf die Neuvorstellungen auch schon in der Einladungsgrafik - das könnte auch bei der WWDC 2025 der Fall sein. Während die zwei "W"-Buchstaben des "WWDC"-Schriftzuges miteinander verbunden sind, scheint die Zahl "25" vollständig aus mattem Glas zu bestehen. Sie erinnere damit stark an Bedienelemente und Grafiken aus visionOS, wie etwa MacTechNews anmerkt. Hierin könnten sich durchaus Hinweise befinden, in welche Richtung der Konzern aus Cupertino mit der neuen UI gehen könnte.

Erweiterte KI-Funktionen?

Seine angekündigte KI-Offensive konnte Apple unterdessen bislang nicht in die Tat umsetzen. Besonders negativ gewertet wurde dabei insbesondere auch die Verschiebung einer verbesserten Siri-Version auf unbestimmte Zeit. So hatte eine Apple-Sprecherin Anfang März mitgeteilt, die neuen weitreichenden Funktionen mit Künstlicher Intelligenz würden erst "im kommenden Jahr" verfügbar sein.

Um in diesem Bereich jedoch nicht völlig den Anschluss zu verlieren, muss der iKonzern nachlegen. Während er mittlerweile bereits sein internes Team umstrukturiert hat, könnte die WWDC 2025 womöglich Aufschluss über die künftige Roadmap geben. Mark Gurman von Bloomberg zufolge könnte Apple aber auch mit einer neu gestalteten UI von den jüngsten KI-Fehlschlägen ablenken wollen.



Es bleibt abzuwarten, welche Innovationen Apple auf der WWDC25 präsentieren wird. Sicher ist jedoch, dass die Veranstaltung erneut einen tiefen Einblick in die zukünftige Ausrichtung von Apples Software- und möglicherweise auch Hardware-Entwicklungen geben wird.



Redaktion finanzen.net