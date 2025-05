Hang Seng-Papier Sunny Optical Technology (Group)-Aktie: Über diese Dividende können sich Sunny Optical Technology (Group)-Aktionäre freuen

Qualitätsdividende

Sunny Optical Technology (Group)-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Sunny Optical Technology (Group)-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Sunny Optical Technology (Group) am 27.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0,53 HKD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Sunny Optical Technology (Group)-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 140,91 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet Sunny Optical Technology (Group) 247,49 Mio. HKD an Aktionäre aus. So dezimierte sich die Sunny Optical Technology (Group)- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 56,69 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Via Frankfurt beendete der Sunny Optical Technology (Group)-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 6,80 EUR. Die Sunny Optical Technology (Group)-Aktie wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Sunny Optical Technology (Group)-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 weist die Sunny Optical Technology (Group)-Aktie eine Dividendenrendite von 0,77 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,31 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Sunny Optical Technology (Group) via Frankfurt 40,42 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 56,32 Prozent besser entwickelt als der Sunny Optical Technology (Group)-Kurs.

Dividendenaussichten von Sunny Optical Technology (Group)

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,55 CNY voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 0,90 Prozent bedeuten.

Sunny Optical Technology (Group)-Schlüsseldaten

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Sunny Optical Technology (Group) steht aktuell bei 66,174 Mrd. HKD. Das Sunny Optical Technology (Group)-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 25,59. Der Umsatz von Sunny Optical Technology (Group) betrug in 2024 41,520 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 2,69 HKD.

