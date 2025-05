FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Haleon Aktionären eine Freude

Ausschüttung an Investoren

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Haleon-Anleger.

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Haleon am 28.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0,07 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 16,67 Prozent an. Somit zahlt Haleon insgesamt 570,00 Mio. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 46,91 Prozent an.

Entwicklung der Haleon-Dividendenrendite

Letztlich notierte der Haleon-Titel am Tag der Hauptversammlung via London bei 4,15 GBP. Heute wird das Haleon-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Haleon-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Haleon-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Das Haleon-Papier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,75 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,87 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Aktienkurs von Haleon im London-Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Haleon

Für 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,07 GBP. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,70 Prozent sinken.

Basisdaten der Haleon-Aktie

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Haleon beläuft sich aktuell auf 37,440 Mrd. GBP. Das Haleon-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 23,90. 2024 setzte Haleon 11,233 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,16 GBP.

