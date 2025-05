Rekordrally geht weiter

Rüstungsaktien sind die Stars der Börse im Jahr 2025. Auch am Mittwoch kaufen sich Anleger weiter verstärkt in den Markt ein.

• Neue Rekordstände bei Rüstungstiteln

• Geopolitische Spannungen und Aufrüstungspläne in der EU beflügeln die Rüstungsbranche

• Erwartete Erhöhung der Verteidigungsausgaben sorgt für zusätzliche Fantasie



Rund 150 Prozent hat die HENSOLDT-Aktie seit Jahresstart bereits zugelegt, der Motorenhersteller RENK hat sich seit Januar sogar um 300 Prozent verbessert. Am Mittwoch drehen die Titel weiter auf und markieren neue Rekorde: HENSOLDT legte zuletzt im XETRA-Handel um 4,18 Prozent auf 89,70 Euro zu und markierte bei 90,00 Euro ein neues Allzeithoch, für RENK ging es zuletzt um 3,12 Prozent auf 75,69 Euro nach oben, hier liegt der jüngste Rekord bei 76,20 Euro.

Umfeld für Rüstungstitel positiv

Das Marktumfeld für Titel aus dem Rüstungssegment bleibt positiv. Die Aufrüstungsbemühungen in der EU treiben die Aktien der Branche ebenso an, wie die anhaltenden Konfliktherde in der Ukraine und im Nahen Osten.

Zudem heizt der im Juli bevorstehende Nato-Gipfel die Stimmung weiter an: Am Vortag hatte Nato-Generalsekretärs Mark Rutte erklärt, dass er damit rechne, dass beim Nato-Gipfel ein neues Ziel für die Militärausgaben von fünf Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) der jeweiligen Staaten beschlossen werde. Zustimmung kam dabei auch von Seiten des neuen deutschen Außenministers Johann Wadephul. Neu-Bundeskanzler Friedrich Merz hatte unterdessen nach einem Gespräch mit dem finnischen Regierungschef Petteri Orpo erklärt, dass er keine baldige Deeskalation des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erwarte, der sprach in diesem Zusammenhang sogar davon, dass man sich "möglicherweise auf eine längere Dauer noch einzustellen" hätte.



