Rüstungsaktien

Anleger verunsichert? So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK

03.07.25 20:41 Uhr

Rüstungstitel gehören weiterhin zu den am stärksten beobachteten Aktientiteln am Markt. Auch am Donnerstag kommt es erneut zu Kursausschlägen.

Wer­bung

• Nach einer beeindruckenden Rally zeigen deutsche Rüstungswerte derzeit Schwäche

• Marktbeobachter sprechen von Gewinnmitnahmen auf hohem Niveau.

• Branchenaussichten bleiben positiv

Wer­bung Wer­bung Die Erfolgsgeschichte der deutschen Rüstungsaktien hat zuletzt einen Dämpfer erfahren. Doch Anleger sollten sich um die Geschäftsaussichten wohl keine Sorgen machen. Ist die Rally bei Rüstungsaktien vorbei? Der Monatsbeginn verlief für Rheinmetall, RENK und HENSOLDT durchwachsen. Und auch am Donnerstag hielten sich die Bullen weitgehend zurück: Auf XETRA verlor die Rheinmetall-Aktie letztlich 1,79 Prozent auf 1.698,50 Euro. Der Motorenbauer RENK konnte erst knapp vor Börsenschluss das Vorzeichen wechseln und schloss um 0,61 Prozent höher bei 64,64 Euro. Bei HENSOLDT ging es schlussendlich um 1,56 Prozent auf 94,55 Euro nach oben. . Marktbeobachter sehen darin vor allem Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Höchstständen - konkrete Unternehmensnachrichten fehlen. Experten deuten die Entwicklung daher eher als technische Korrektur nach einer längeren Aufwärtsphase. Wer­bung Wer­bung NATO-Beschlüsse stützen langfristige Wachstumsaussichten Trotz der aktuellen Schwächephase bleiben die fundamentalen Rahmenbedingungen für die Rüstungsbranche intakt. Die NATO-Beschlüsse zur Erhöhung der Verteidigungsbudgets wirken sich weiterhin positiv auf die Wachstumsaussichten der europäischen Rüstungsindustrie aus. Branchenkenner betonen, dass die Modernisierung und Aufrüstung bei europäischen Streitkräften noch lange nicht abgeschlossen ist - bis 2030 soll etwa erst die Hälfte des deutschen Aufrüstungszyklus umgesetzt sein. Dieser langfristige Investitionsbedarf im Verteidigungssektor bildet das Fundament für die grundsätzlich positive Einschätzung der Analysten. Für alle drei Unternehmen werden in den kommenden Jahren weiterhin starke Umsatz- und Margensteigerungen erwartet, die durch die politischen Entwicklungen und erhöhten Verteidigungsausgaben in Europa gestützt werden.



Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG, HENSOLDT