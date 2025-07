Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 1.740,00 EUR zu.

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 1.740,00 EUR. Bei 1.747,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1.747,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 10.750 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1.944,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 10,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 437,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 297,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,43 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.842,00 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,92 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 28,95 EUR je Aktie aus.

