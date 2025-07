Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1.722,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1.722,00 EUR. Bei 1.719,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1.747,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 64.343 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 74,59 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,43 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.842,00 EUR.

Am 08.05.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 28,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK im Fokus: Warum Rüstungswerte ihre Korrektur nicht ausweiten

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK dennoch schwächer: Rheinmetall baut lokale Produktion in Rumänien aus

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus - HENSOLDT & RENK können Gewinne verteidigen