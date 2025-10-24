Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag höher
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 1.787,00 EUR.
Das Papier von Rheinmetall legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 1.787,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1.793,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.788,00 EUR. Zuletzt wechselten 9.765 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2.008,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 11,01 Prozent niedriger. Am 04.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 463,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,37 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.174,44 EUR aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,55 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.
