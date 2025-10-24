Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Freitagnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 1.780,00 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 1.780,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.793,50 EUR an. Bei 1.788,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 83.862 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 12,81 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 283,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,37 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.174,44 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,23 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,43 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,55 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

