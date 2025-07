Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 1.724,00 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 1.724,00 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.737,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.689,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.032 Rheinmetall-Aktien.

Am 02.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR. 12,76 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 437,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 74,62 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.842,00 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 08.05.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,92 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 28,95 EUR je Aktie.

