Ex-Dividende-Tag

Die Vonovia-Aktie verzeichnet heute einen deutlichen Kursrückgang. Der Kursrückgang ist jedoch größtenteils auf den Dividendenabschlag zurückzuführen.

Der Immobilienkonzern Vonovia muss am heutigen Ex-Dividende-Tag einen spürbaren Kursrückgang hinnehmen. Die Aktie notiert via XETRA zeitweise mit einem Minus von 3,45 Prozent oder 1,02 Euro bei 28,52 Euro und findet sich damit am Ende des DAX wieder. Dieser Kursverlust ist zum Teil auf die heute fällig gewordene Dividendenzahlung in Höhe von 1,22 Euro pro Aktie zurückzuführen, die den Kurs rechnerisch nach unten drückt.

Wer­bung Wer­bung

Bereinigt um diesen Dividendenabschlag von 1,22 Euro, stünde die Vonovia-Aktie bei 29,74 Euro. Unter Berücksichtigung des gestrigen Schlusskurses von 29,54 Euro bedeutet dies, dass die Aktie ohne den dividendenbedingten Abzug ein Plus von 0,2 Euro oder rund 0,68 Prozent verzeichnen würde. Der heutige Handelstag zeigt somit, dass die Vonovia-Aktie durch die Dividende belastet wird.

Redaktion finanzen.net