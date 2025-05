Goldpreis und Ölpreis

Zur Wochenmitte pendelte der Goldpreis um die Marke von 3.300 Dollar, nachdem es am Tag zuvor zu einem starken Ausverkauf gekommen war.

von Jörg Bernhard



Dies war vor allem auf den festeren Dollar und eine verbesserte Risikostimmung zurückzuführen. Der Dollar profitierte von der Meldung, dass das US-Verbrauchervertrauen im Mai deutlich stärker als erwartet ausgefallen war - ein Hinweis auf einen optimistischeren Ausblick für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Am Dienstagabend sprach sich der Präsident der Minneapolis-Fed, Neel Kashkari, dafür aus, die Leitzinsen vorerst unverändert zu lassen, bis klarer ist, wie sich die höheren Zölle auf die Inflation auswirken. Die Anleger warten nun gespannt auf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung (20.00 Uhr) sowie auf die PCE-Inflationsdaten am Freitag, die neue Hinweise auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank liefern könnten.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 5,40 auf 3.305,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf API-Wochenbericht

Der Ölpreis holte im frühen Mittwochshandel einen Teil der starken Verluste des Vortags wieder auf, da Sorgen über ein knappes Angebot die Preise stützten. Am gestrigen Dienstag äußerte Präsident Trump seinen Unmut gegenüber dem russischen Präsidenten Putin angesichts stockender Friedensverhandlungen in der Ukraine und deutete an, dass neue Sanktionen gegen Moskau möglicherweise noch in dieser Woche angekündigt werden könnten. Zusätzlich untersagte die US-Regierung dem Energiekonzern Chevron den Export von venezolanischem Rohöl. Die neue Genehmigung erlaubt es dem Unternehmen zwar, bestehende Vermögenswerte zu verwalten, verbietet jedoch den Öl-Export und eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit. Wegen des US-Feiertags am Montag steht der Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) einen Tag später als gewohnt zur Bekanntgabe an. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein unerwartetes Lagerplus von 2,5 Mio. Barrel gemeldet.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 61,12 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,24 auf 63,81 Dollar anzog.





