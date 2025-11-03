DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.811 +0,4%Bitcoin92.733 -3,4%Euro1,1519 -0,1%Öl64,84 -0,4%Gold4.009 +0,2%
Zahlenausblick

Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

03.11.25 21:32 Uhr
Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor | finanzen.net

Pinterest legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pinterest
33,64 USD 0,54 USD 1,62%
Charts|News|Analysen

Pinterest wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 0,416 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 34 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,72 Prozent auf 1,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 898,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 37 Analysten auf durchschnittlich 4,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pinterest

DatumMeistgelesen
Analysen zu Pinterest

DatumRatingAnalyst
06.10.2022Pinterest BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
02.08.2019Pinterest BuyDeutsche Bank AG
29.05.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
13.05.2019Pinterest Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.10.2022Pinterest BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2019Pinterest BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.08.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
29.05.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
13.05.2019Pinterest Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pinterest nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
