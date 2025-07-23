DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.481 +1,9%Euro1,1667 +0,1%Öl66,34 -0,9%Gold3.398 +0,9%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch
Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Internetkonzern mit Zahlen

Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar

07.08.25 22:25 Uhr
Pinterest-Atie an der NYSE auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht mit Mini-Gewinnplus

Für Anleger des Internetkonzerns Pinterest wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend. Das Unternehmen hat seine Bücher geöffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pinterest
39,17 USD 0,07 USD 0,18%
Charts|News|Analysen

Im zweiten Geschäftsquartal 2025 hat der Internetkonzern Pinterest mehr verdient. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,010 US-Dollar auf 0,06 US-Dollar und war damit niedriger als am Markt erwartet worden war: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten im Vorfeld bei 0,354 US-Dollar gelegen.

Der Umsatz Zog unterdessen von 853,7 Millionen US-Dollar auf 998,227 Millionen US-Dollar an, Analysten hatten hier Erlöse von 974,9 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Pinterest-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise um 13,33 Proent tiefer bei 34,09 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

