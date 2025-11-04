DAX23.797 -1,4%Est505.610 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.271 -2,4%Euro1,1517 ±-0,0%Öl64,05 -1,2%Gold3.998 -0,1%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
Kursziel unverändert

Rheinmetall-Aktie tiefer: Bernstein lässt Einstufung auf 'Market-Perform' - HENSOLDT und RENK ebenfalls in Rot

04.11.25 09:16 Uhr
Rheinmetall-Aktie in Rot: Bernstein lässt Einstufung auf 'Market-Perform' - HENSOLDT und RENK ebenfalls schwächer | finanzen.net

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.735,50 EUR -35,00 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Kursziel für Rheinmetall beließ Bernstein Research bei 1.960 Euro. Der Fokus dürfte auf dem durchaus kontrovers diskutierten Umsatzziel für 2030 von 50 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht und den Kapitalmarkttag. Die Quartalszahlen selbst seien vernachlässigbar. Auf der Investorenveranstaltung dürfte es in diesem Jahr weniger um die europäische Verteidigungspolitik als die Firmenstrategie der Düsseldorfer gehen.

Die Rheinmetall-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,75 Prozent tiefer bei 1.742,50 Euro. Für die Papiere von HENSOLDT geht es derweil 1,86 Prozent runter auf 92,30 Euro, während RENK 1,37 Prozent auf 65,34 Euro verlieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

