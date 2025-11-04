Kursziel unverändert

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" belassen.

Das Kursziel für Rheinmetall beließ Bernstein Research bei 1.960 Euro. Der Fokus dürfte auf dem durchaus kontrovers diskutierten Umsatzziel für 2030 von 50 Milliarden Euro liegen, schrieb Analyst Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht und den Kapitalmarkttag. Die Quartalszahlen selbst seien vernachlässigbar. Auf der Investorenveranstaltung dürfte es in diesem Jahr weniger um die europäische Verteidigungspolitik als die Firmenstrategie der Düsseldorfer gehen.

Die Rheinmetall-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,75 Prozent tiefer bei 1.742,50 Euro. Für die Papiere von HENSOLDT geht es derweil 1,86 Prozent runter auf 92,30 Euro, während RENK 1,37 Prozent auf 65,34 Euro verlieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:00 / UTC

