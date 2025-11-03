DAX24.125 +0,7%Est505.675 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.832 +0,5%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.019 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Notierung im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag gefragt

03.11.25 16:08 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag gefragt

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 1.755,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.765,00 EUR 59,00 EUR 3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 1.755,00 EUR nach oben. Bei 1.758,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1.715,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.580 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 14,42 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Mit Abgaben von 73,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.174,44 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 104,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

So stuften die Analysten die Rheinmetall-Aktie im vergangenen Monat ein

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen