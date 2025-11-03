Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 1.755,00 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 1.755,00 EUR nach oben. Bei 1.758,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1.715,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.580 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 14,42 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Mit Abgaben von 73,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,38 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.174,44 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 104,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

