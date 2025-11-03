DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 -2,6%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.221 -2,8%Euro1,1540 ±0,0%Öl65,16 +0,1%Gold4.021 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk wegen Gegengebot für Metsera -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Nestlé-Aktie: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch Nestlé-Aktie: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk wegen Gegengebot für Metsera -- BVB, Lufthansa im Fokus

aktualisiert 03.11.25 08:34 Uhr

Ryanair: Passagierprognose angehoben. Humanoid Global: Neue Finanzierungsrunde und Marketingoffensive rücken Aktie in den Fokus. Kurswechsel bei OPEC+: Höhere Ölförderung, aber geplante Pause im ersten Quartal.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird zum Wochenstart etwas fester erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.
Der TecDAX wird ebenfalls fester erwartet.

Am Montag könnte der DAX wieder über die Marke von 24.000 Punkten zurückkehren, unter diese war er vor dem Wochenende gerutscht. In einem Marktkommentar schrieb Börsenexperte Christoph Geyer laut dpa-AFX von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der deutsche Leitindex könne zum Jahresende hin eine Rally starten, was allerdings voraussetze, dass es "keine neuen Störfeuer von der 'Zoll-Front' gibt". Falls sich die Lage hier beruhigen sollte, könne der DAX die nächste runde Marke von 25.000 Punkten schon bald erreichen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn steigt im dritten Quartal
Berkshire HathawayPfizer / Novo NordiskBVBOPEC+AmazonCoinbaseApple

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

31.10.25US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
30.10.25Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
29.10.25Nach Fed-Entscheid: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
28.10.25DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
27.10.25Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen nach neuen Rekorden stärker -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten