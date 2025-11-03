DAX fester erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk wegen Gegengebot für Metsera -- BVB, Lufthansa im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird zum Wochenstart etwas fester erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der TecDAX wird ebenfalls fester erwartet. Am Montag könnte der DAX wieder über die Marke von 24.000 Punkten zurückkehren, unter diese war er vor dem Wochenende gerutscht. In einem Marktkommentar schrieb Börsenexperte Christoph Geyer laut dpa-AFX von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der deutsche Leitindex könne zum Jahresende hin eine Rally starten, was allerdings voraussetze, dass es "keine neuen Störfeuer von der 'Zoll-Front' gibt". Falls sich die Lage hier beruhigen sollte, könne der DAX die nächste runde Marke von 25.000 Punkten schon bald erreichen.





Anleger an Europas Börsen dürften sich zum Start in die neue Woche zurückhalten. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie. Zum Wochenstart sind wenig Impulse aus dem Umfeld zu erwarten. Der Regierungsstillstand in den USA hält weiter an. Bisher hatte dies auf den Aktienmarkt jedoch geringen Einfluss. Derweil hat sich die Aktivität In der chinesischen Industrie im Oktober verlangsamt. Am Montag pausiert die Berichtssaison, bevor sie schnell wieder Fahrt aufnimmt.





Den US-Börsen gelang vor dem Wochenende ein leichter Zuwachs. Der Dow Jones erzielte lediglich ein Mini-Plus und legte um 0,13 Prozent auf 47.584,33 Punkte zu.

Etwas deutlicher ging es mit dem Techwerteindex NASDAQ Composite nach oben und kletterte um 0,66 Prozent auf 23.736,71 Zähler. Die Techgiganten Amazon und Apple haben mit ihren Quartalsberichten und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung die Stimmung am US-Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufgehellt. Im Handelsverlauf kehrte jedoch angesichts der dicht unter ihren Rekordhochs tendierenden Indizes die Vorsicht zurück. Die Gewinne bröckelten ab. Vor dem Wochenende gehen viele Anleger lieber auf Nummer sicher.