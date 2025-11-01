DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.811 +0,4%Euro1,1543 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
KW 44: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 44: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Öl & Co. unter der Lupe

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag

01.11.25 13:17 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.884,00 USD 17,91 USD 0,62%
News
Baumwolle
0,66 USD USD 0,64%
News
Bleipreis
2.000,00 USD 14,00 USD 0,70%
News
Dieselpreis Benzin
1,61 EUR 0,01 EUR 0,44%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,16 EUR -0,26 EUR -0,28%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,12 USD 0,17 USD 4,25%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.002,26 USD USD
News
Haferpreis
2,90 USD 0,07 USD 2,39%
News
Heizölpreis
64,19 USD -0,79 USD -1,22%
News
Holzpreis
539,50 USD -3,50 USD -0,64%
News
Kaffeepreis
3,92 USD USD 0,01%
News
Kakaopreis
4.424,00 GBP 74,00 GBP 1,70%
News
Kohlepreis
92,90 USD -0,25 USD -0,27%
News
Kupferpreis
10.901,50 USD -47,50 USD -0,43%
News
Lebendrindpreis
2,37 USD 0,01 USD 0,56%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD 0,01 USD 0,65%
News
Maispreis
4,31 USD 0,01 USD 0,17%
News
Mastrindpreis
3,38 USD -0,09 USD -2,56%
News
Milchpreis
16,92 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
527,89 USD 0,34 USD 0,06%
News
Nickelpreis
15.055,00 USD 30,00 USD 0,20%
News
Ölpreis (Brent)
65,07 USD 0,35 USD 0,54%
News
Ölpreis (WTI)
60,98 USD 0,41 USD 0,68%
News
Orangensaftpreis
1,69 USD -0,04 USD -2,31%
News
Palladiumpreis
1.440,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.185,00 MYR -32,00 MYR -0,76%
News
Platinpreis
1.572,00 USD USD
News
Rapspreis
481,00 EUR 2,50 EUR 0,52%
News
Reispreis
10,27 USD 0,03 USD 0,29%
News
Silberpreis
48,68 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
321,40 USD 5,80 USD 1,84%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD -0,01 USD -2,07%
News
Sojabohnenpreis
11,00 USD 0,09 USD 0,80%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
193,00 EUR 1,75 EUR 0,92%
News
Zinkpreis
3.170,00 USD 30,50 USD 0,97%
News
Zinnpreis
36.300,00 USD 295,00 USD 0,82%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,05%
News

Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.002,26 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Samstagmittag lag der Silberpreis bei 48,68 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 48,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.572,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 11:29 Uhr auf 1.572,00 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.440,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 11:29 Uhr bei 1.440,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis