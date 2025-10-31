So schätzen Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie ein
Was Alphabet C (ex Google)-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Werte in diesem Artikel
Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde im Oktober 2025 von 7 Experten analysiert.
5 Experten empfehlen die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 289,29 USD. Dies kommt einem Anstieg von 7,47 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie von 281,82 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|300,00 USD
|6,45
|27.10.2025
|UBS AG
|255,00 USD
|-9,52
|22.10.2025
