So schätzen Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie ein

Was Alphabet C (ex Google)-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde im Oktober 2025 von 7 Experten analysiert.

5 Experten empfehlen die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 289,29 USD. Dies kommt einem Anstieg von 7,47 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie von 281,82 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 30.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 300,00 USD 6,45 27.10.2025 UBS AG 255,00 USD -9,52 22.10.2025

