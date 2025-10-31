DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.747 +1,3%Euro1,1581 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Aktie unter der Lupe

So schätzen Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie ein

31.10.25 22:30 Uhr
So schätzen Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie ein | finanzen.net

Was Alphabet C (ex Google)-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
244,90 EUR -0,45 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde im Oktober 2025 von 7 Experten analysiert.

5 Experten empfehlen die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 289,29 USD. Dies kommt einem Anstieg von 7,47 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie von 281,82 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--30.10.2025
JP Morgan Chase & Co.300,00 USD6,4527.10.2025
UBS AG255,00 USD-9,5222.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
