DAX aktuell

Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? DAX dürfte erneut schwächer starten

17.12.25 07:08 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX vor tieferem Handelsauftakt | finanzen.net

Am Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex an seine schwache Vortagesentwicklung anknüpfen und erneut schwächer starten.

Der DAX hatte am Dienstag 0,63 Prozent niedriger bei 24.076,87 Zählern geschlossen. Damit rückte die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke wieder in den Blick.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Konsolidierung setzt sich voraussichtlich fort

Auch am Mittwoch dürfte es für den deutschen Leitindex zunächst auf rotes Terrain gehen, womit sich die Konsolidierung am Markt fortsetzen dürfte. Die Vorgaben sind uneinheitlich: Während der US-Leitindex schwächer geschlossen hatte, konnten Techtitel in den USA spät Gewinne einfahren. An den Börsen in Asien geht es ebenfalls leicht nach oben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

