10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX fester erwartet

Der DAX dürfte zum Wochenstart leicht zulegen.

2. Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag

In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 am Freitag letztlich 2,12 Prozent auf 52.411,34 Punkte. Am Montag bleibt die Börse in Tokio geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite gegen 07:00 MEZ 0,46 Prozent höher bei 3.972,87 Zählern.

Wer­bung Wer­bung

Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1,07 Prozent auf 26.182,83 Einheiten.

3. Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn steigt im dritten Quartal

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett hat am Samstag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Zur Nachricht

Wer­bung Wer­bung

4. Humanoid Global-Aktie: Neue Finanzierungsrunde und Marketingoffensive beflügeln

Humanoid Global sorgt für Schlagzeilen: Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung und einer neuen Marketingkooperation gewinnt die Aktie weiter an Dynamik. Zur Nachricht

5. Palantir, BioNTech und ON Semiconductor präsentieren Zahlen für das abgelaufene Quartal

An der Wall Street richtet sich heute die Aufmerksamkeit auf die kommenden Bilanzen von Palantir, BioNTech und ON Semiconductor. Was Analysten erwarten

6. Lufthansa-Aktie: Gewerkschaft räumt Lufthansa Zeit für neue Verhandlungen ein

Passagiere der Lufthansa müssen vorerst keine Pilotenstreiks fürchten. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Polizei ermittelt nach gewalttätiger Auseinandersetzung zwischen BVB- und Schalke-Fans

Nach einer Massenschlägerei zwischen Anhängern des FC Schalke 04 und von BVB (Borussia Dortmund) am Kölner Hauptbahnhof laufen die Ermittlungen der Polizei. Zur Nachricht

8. Aktien von Pfizer und Novo Nordisk im Fokus: Klage wegen Gegengebot für Metsera

Pfizer will die geplante Übernahme von Metsera auf juristischem Wege retten, nachdem Novo Nordisk vergangene Woche ein höheres Angebot vorgelegt hat. Zur Nachricht

9. Ölpreise höher

Die Ölpreise legen zum Wochenstart leicht zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 12 Cent mehr und damit 65,19 US-Dollar nach. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 61,44 Dollar und damit 46 Cent mehr.

10. Euro kaum verändert

Der Euro notiert am Montagmorgen kaum verändert bei 1,1540 US-Dollar.