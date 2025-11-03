DAX24.170 +0,9%Est505.694 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.998 -0,1%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Konjunkturbarometer

S&P Global: Eurozone-Industrie im Oktober recht stabil geblieben

03.11.25 10:09 Uhr
Oktober: Eurozone-Industrie laut S&P Global im Oktober recht stabil | finanzen.net

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im Oktober im Großen und Ganzen konstant geblieben.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg auf 50,0 (Vormonat: 49,8) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Schon bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 50,0 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Die Industrieunternehmen steigerten ihre Produktion im Oktober zwar den achten Monat in Folge, der Zuwachs blieb jedoch angesichts stagnierender Auftragseingänge und rückläufiger Beschäftigtenzahlen schwach. Der Lagerabbau setzte sich ein weiteres Mal fort, was der Rückgang der Bestände an Vormaterialien und Fertigwaren zeigte. Die Einkaufspreise blieben allerdings unverändert, während die Verkaufspreise minimal angehoben wurden.

DJG/apo/hab

DOW JONES

