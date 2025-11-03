DAX24.159 +0,8%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.996 -0,2%
Beschäftigung geschrumpft

Oktober: Deutsche Industrie bleibt laut S&P Global schwach

03.11.25 10:08 Uhr
Deutsche Industrie bleibt laut S&P Global im Oktober schwach | finanzen.net

Die deutsche Industrie tut sich weiterhin schwer, richtig in Schwung zu kommen.

Im Oktober stieg der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex minimal auf 49,6 von 49,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,6 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,6 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Die Produktion wurde zwar gesteigert, allerdings langsamer als im Vormonat. Auch bei den Neuaufträgen gab es lediglich ein leichtes Wachstum. Die Geschäftsaussichten fielen auf den niedrigsten Stand seit Jahresbeginn, womit sich der Abwärtstrend fortsetzte. Auch die Beschäftigung schrumpfte ein weiteres Mal.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/mgo

DOW JONES

